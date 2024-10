Berlin - Süßwaren aus Sachsen-Anhalt, Handwerkskunst aus Thüringen und ein bisschen DDR-Nostalgie - die Verkaufsmesse Ostrpro in Berlin scheint bei Besuchern gut anzukommen. Das Interesse sei riesengroß, sagte eine Sprecherin. Bereits vor der Öffnungszeit hätten sich am Freitag und Samstag vor dem Eingang Schlangen gebildet. Am Sonntag ist die Messe noch bis 17.00 Uhr geöffnet.