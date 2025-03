Zuletzt kochte die Diskussion um den Wolf in Thüringen besonders im Ilm-Kreis hoch. Dort sollen sich seit Anfang des Jahres Wolfsangriffe auf Nutztiere gehäuft haben. "Der Wolf hat ein großes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung, insbesondere bei Nutztierhaltern", sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, in dessen Wahlkreis der Ilm-Kreis liegt.