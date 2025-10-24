Die Winterzeit beginnt. Für die meisten Menschen ist das keine große Sache. Für Ilona Burghardt ist es das letzte Signal für den Beginn ihrer leider schon gewohnten Angst-Saison. Die Nächte am Hämbacher Problemkreisel werden länger, der von ihr so gefürchtete Winter beginnt – und die Anwohnerin blickt auf einen dunklen Verkehrsknotenpunkt. Weiterhin. Die große Erleichterung, die sie in der hellen Jahreszeit verspürte, wich zuletzt mehr und mehr neuen Unsicherheiten.