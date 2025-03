Auch Elektroautos haben Batterieprobleme

Den Pannenrekord des vergangenen Jahres registrierten die Pannenhelfer mit 19.714 Einsätzen an einem sehr kalten Tag mit einer ausgesprochen frostigen Nacht, dem 9. Januar. Batterieprobleme haben aber nicht nur alte Autos mit Verbrennungsmotor: In knapp 43.700 Fällen wurde die ADAC-Verkehrswacht von Elektroautofahrern zu Hilfe gerufen, im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 46 Prozent. Auch die E-Autos krankten in der Hälfte aller Fälle an einer defekten Starterbatterie.