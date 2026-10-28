Probleme mit Büroimmobilien Helaba senkt Gewinnziel für 2026 auf 400 Millionen Euro

Frankfurt/Main - Wegen der Dauerkrise am Markt für Gewerbeimmobilien schraubt Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba ihre Gewinnerwartungen für 2026 noch weiter herunter. Statt der erst Ende August ausgerufenen rund 500 Millionen Euro Vorsteuerergebnis erwartet die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) nun noch rund 400 Millionen Euro im laufenden Jahr, wie Vorstandschef Thomas Groß am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) sagte. Ursprünglich waren 600 bis 700 Millionen Euro Vorsteuergewinn angepeilt.