Probleme mit Büroimmobilien Helaba senkt Gewinnziel für 2026 auf 400 Millionen Euro

Helaba stellt Geschäft mit Gewerbeimmobilien neu auf

Ungeachtet der aktuellen Rückschläge bekräftigte Groß, der die Helaba im Oktober 2027 mit Auslaufen seines Vertrages verlassen wird, das mittelfristige Gewinnziel: "Na klar, der Weg ist länger zur Milliarde. Aber wir sind davon überzeugt und halten deshalb auch an dem Ziel, diese Milliarde Ergebnis vor Steuern in den nächsten fünf Jahren zu erreichen, fest."