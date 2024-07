Nur noch eine statt der ursprünglich zwei geplanten neuen Elektro-Wannen? Die Produktion steht und kann wegen mangelnder Auftragslage nicht anlaufen? Von einem angedachten Neubau ist keine Rede mehr? All das sind Gerüchte, die unter den circa 350 Mitarbeitern am Standort in Piesau der Firma Heinz-Glas die Runde machen. So zumindest ist das aus jenen Kreisen an die Redaktion herangetragen worden. Auch an Carletta Heinz als Geschäftsführerin des Familienunternehmens ist derlei Gerede in der Belegschaft nicht vorbeigegangen. Eben deshalb oder vielmehr um für Aufklärung zu sorgen, habe man, wie sie sagt, jüngst eine Betriebsversammlung einberufen.