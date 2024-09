In Thüringen stehen etwa 760 Unternehmensnachfolgen jährlich an, wie aus Daten des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn hervorgeht, das dazu 2021 eine Studie vorgelegt hatte. Danach fallen von 2022 bis 2026 insgesamt etwa 3.800 Unternehmensnachfolgen im Freistaat an. Nach den Berechnungen der Forscher kommen damit in Thüringen 46 Nachfolger-Suchen auf 1.000 Unternehmen. Das ist ein im Bundesvergleich unterdurchschnittlicher Wert, der nur in Berlin noch niedriger liegt. In Sachsen stehen demnach ebenfalls 46 Übergaben je 1.000 Unternehmen an, in Sachsen-Anhalt 50 und in Bayern 51.