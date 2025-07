Probleme bei der Justiz: Massive IT-Probleme verzögern Gerichtsverfahren in Bayern

Richterverein beklagt Unsicherheit und desaströse Außenwirkung

Der bayerische Richterverein beklagte jedoch in einem Schreiben an Eisenreich die instabilen IT-Systeme: "Seit Anfang dieses Jahres treten in einer bislang nicht bekannten Häufung und Intensität Störungen und Ausfälle der justiziellen IT-Systeme (...) auf, die den gesamten Dienstbetrieb ganz erheblich stören und in Teilbereichen zeitweise zum Stillstand gebracht haben." Dies führe zu einer "desaströsen Außenwirkung" und erheblicher Rechtsunsicherheit.