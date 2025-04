Wenn so ein Thüringer Umweltminister zu Gast ist in der Region und in seinen Worten auch deutlich macht, dass er einiges für veränderungswürdig hält und dies anpacken will – dann nutzen clevere Rhöner natürlich die Gelegenheit, gleich ein paar Probleme anzusprechen, die auch mit seinem Haus oder zumindest mit der Landes-Verwaltung zusammenhängen.