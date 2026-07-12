Die Plätze im Versammlungsraum der Gemeinde Untermaßfeld reichten dieses Mal kaum aus. Mehrere Gäste – Architekten und Fachplaner aus der Stadtverwaltung von Meiningen – waren vor einigen Wochen zu der Ratssitzung gekommen. Doch diese lief anders als vorgesehen. Eigentlich sollte die Sanierung des Gebäudes, in dem auch die Beratung stattfand, erst im nichtöffentlichen Teil erörtert werden. Doch gleich zu Beginn erkundigte sich bei der Bürgerfragestunde ein Anwohner nach dem Projekt.