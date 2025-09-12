Auf der Ortsteilratssitzung von Oehrenstock in dieser Woche machte der alteingesessene Einwohner Ottomar Heinze nachdrücklich darauf aufmerksam, dass zwei Bäume am Durchgangsweg zwischen Pfarrhaus und Kirche eine Gefahrenquelle darstellen, weil sie einem Umstürzen bedrohlich nahe seien. Auch Windbruch drohe hier. Er bekräftigte damit die gleichlautende Forderung eines anderen Bürgers, der ebenfalls seine Bedenken dazu vortrug.