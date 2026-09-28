Hochspannungskabel tief in einem Bergwerk: Das gab es noch nie. Natürlich gibt es Elektroleitungen unter Tage – anders könnten Kohle oder Salz kaum gefördert werden. Doch eine Starkstromtrasse quer durch Stollen unter der Erde, das ist neu. So neu, dass es für die Gleichstromtrasse Südlink nun zum Problem werden könnte. Gerät womöglich sogar der Zeitplan für eines der Schlüsselprojekte des deutschen Netzausbaus durcheinander?