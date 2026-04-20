Das schnelle Internet kam in den vergangenen Jahren im Meininger Ortsteil Walldorf mitunter nur sehr langsam voran. Während der Dorfkern zügig mit Glasfaser erschlossen wurde, haperte es im angrenzenden Gewerbegebiet rund um die Industriestraße lange Zeit. Das Problem konnte inzwischen gelöst werden, da rückt ein neues in den Fokus – die B19. Auf der einen Seite der Bundesstraße befindet sich der Ort mit dem Gewerbegebiet und dem Bahnhof, auf der anderen Seite Wohngebäude, ein Autohaus, eine Werkstatt und ein Baumaschinen-Verleih und andere Einrichtungen mehr.