Keiner hat sie eingeladen und man wird sie offenbar auch nicht wieder los: die Biber-Familie, die sich am Gehrener Badeteich eingenistet hat. Dort verzögern die Tiere die Reparaturarbeiten am 2024 eingebrochenen Grundablasses. Dem sollte eigentlich eine Dammreparatur folgen. Bislang war nicht mehr als eine Notsicherung möglich. Ohne die Reparatur-Maßnahmen ist eine weitere Bewirtschaftung des Teiches durch die Sportfischergemeinschaft Gehren nicht möglich.