Probelager: Viele weihnachtliche Lieder einstudiert

Kanon „Tschüss bis zum nächsten Mal“

Am letzten Tag des Probelagers in Heubach am Freitag haben die 33 Teilnehmer bei der finalen Probe alles Eingeübte wiederholt, damit die neu erlernten Lieder gut gefestigt waren. Der Kanon „Tschüss bis zum nächsten Mal“ beendete dann schließlich auch diese letzte Probe, bevor die Schüler in den Bus in Richtung Sonneberg einstiegen.