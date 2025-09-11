Probealarm Test neuer Technologie beim bundesweiten Warntag

Berlin - Wenn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heute gegen 11.00 Uhr einen bundesweiten Probealarm auslöst, wird dabei erstmals auch eine neue Warn-Technologie getestet, die sich Automatic Safety Alert (ASA) nennt. Seit August sind in Deutschland die ersten ASA-zertifizierten Digitalradios im Handel erhältlich. Ein entscheidender Vorteil dieses neuen Warnkanals, der neben Sirenen, Handy-Warnungen und anderen Wegen etabliert werden soll, ist, dass er auch dann noch funktioniert, wenn die Mobilfunknetze und das Internet ausfallen sollten. Wird eine Warnung verbreitet, wacht das Gerät automatisch aus dem Standby-Modus auf.