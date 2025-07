Eine Fußgängerzone ist für Fußgänger – so sagt es zumindest der Name. Bisher gilt das weitestgehend in Ilmenau. Zwischen 10 und 18 Uhr sind sowohl der Lieferverkehr als auch Radfahrer hier verboten. Die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat möchte nun aber die Fahrverbotszeiten für Fahrradfahrer etwas lockern, künftig sollen nur noch zwischen 11 und 17 Uhr die Radler schieben müssen. Die gemeinsame Fraktion von SPD und Grünen will die Fahrverbotszeiten sogar testweise ganz abschaffen. Während einer Diskussion kürzlich im städtischen Ausschuss für Umwelt und Verkehr wurde deutlich: Insbesondere der Seniorenbeirat Ilmenaus kann beiden Plänen – also sowohl Lockerung als auch Abschaffung – nichts abgewinnen.