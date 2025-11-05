Klimawandel und Seuchen, Terror und unberechenbare äußere Bedrohungen: Viele Menschen empfinden zunehmende existenzielle Gefahren für das Alltagsleben, gegen die sie sich wappnen wollen. Politik und Militär reagieren mit Appellen und Programmen für den Zivilschutz im Fall von Kriegen oder Katastrophen. Aber sollte man Bürger dafür in die Pflicht nehmen? Unsere Mitarbeiter Sebastian Haak und Markus Ermert sind da unterschiedlicher Meinung. Lesen Sie hier deren Argumente PRO und CONTRA staatlich militärischer Krisenvorsorge für den Ernstfall.