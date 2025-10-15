PRO TEMPO 50: Vierundvierzig Sekunden für Lebensqualität

Innerorts maximal Tempo 50: Auf diesen Kompromiss zwischen Autofahrern und Anwohnern hat sich ganz Europa geeinigt. Mit rasanten 60 oder 70 km/h mitten durch Städte und Dörfer fahren, das darf man nur noch in Rumänien, Weißrussland, Russland und der Ukraine – und in Suhl. Als einst die Schneisen durch die Bezirksstadt gelegt wurden, war das modern. Autofahrer sollten ungehindert durchdüsen, und die örtliche Menschheit hatte in Tunneln oder hinter geschlossenen Fenstern zu bleiben.