Für „viele große Fragezeichen, Ängste und Sorgen“ hat in Kaltenwestheim und Umgebung der Beitrag in der Heimatzeitung „Zu wenig Kinder, zu viele Schulen“(Ausgabe 10. Mai) gesorgt, in dem Landrätin Peggy Greiser von allen Grundschulen in der Hohen Rhön nur der Grundschule in Kaltennordheim eine Zukunft gibt. „Der rote Kreis in der Grafik für unsere Schule signalisiert nur Schlechtes“, sagt Ortsteilbürgermeister Jan Engel. Dabei stelle sich die Schule vor Ort ganz anders dar, als von der Kreisverwaltung beurteilt. Der Ortsteilrat hat sich zusammengesetzt und festgestellt: Das Thema Schulschließung gefährde das Dorf – „und es wird ein Kampf werden. Aber den werden wir führen.“