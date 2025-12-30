Am Montag übergab Gunther Kreuzberger von der offenen Ilmenauer Wählervereinigung Pro Bockwurst drei Ilmenauer Weihnachtstassen an Karin Wieland, die in Dietzhausen bei Suhl wohnt. Diese bezeichnet sich selbst als ausgesprochenen Weihnachtsfan und sammelt daher auch seit vielen Jahren Tassen von Städten und anderen Orten, in denen eigene weihnachtliche Trinkgefäße entworfen, produziert und in Verbreitung gebracht worden sind.