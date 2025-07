„Irgendwann kann man dann ja schon fast keine Kirschen mehr sehen, geschweige denn welche essen“, sagt Sandra Dietrich, als sie in ihrem großen Garten mit Blick auf Oehrenstock im weit ausladenden Süßkirschbaum auf der Leiter steht. Denn während viele Agrarflächen mit vertrocknendem Futtermittelanbau kämpfen, gediehen in diesem Jahr namentlich die Süßkirschen so prächtig wie lange nicht,