Cape Canaveral - Erstmals sind ein Inder, ein Ungar und ein Pole an der Raumstation ISS angekommen. Eine "Crew Dragon"-Kapsel mit den drei Raumfahrern sowie der früheren Nasa-Astronautin Peggy Whitson dockte um 12.31 Uhr deutscher Zeit an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Knapp 30 Stunden zuvor war die Kapsel mit einer "Falcon 9"-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.