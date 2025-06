Seit dem Ukraine-Krieg sind Aktien von Rüstungsunternehmen immens gestiegen. Die Aussicht auf höhere staatliche Verteidigungsausgaben hat viele der Papiere auf Rekordstände getrieben. Die USA dringen darauf, dass Europa mehr Geld in Rüstung investiert. Beim Nato-Gipfel in Den Haag ab Dienstag soll unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump vereinbart werden, künftig mindestens einen Betrag von 3,5 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren.