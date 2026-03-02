Die Winterferien in Thüringen sind schon über eine Woche Geschichte, da kommt das Angebot der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales Suhl für all diejenigen, die demnächst ihren Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule machen, gerade recht. Die berufliche Bildungseinrichtung lud Interessierte ein, sich einen ersten Überblick über die unterschiedlichen Berufsbilder zu verschaffen, die an den beiden Standorten in der Auenstraße 3 bis 5 und der Außenstelle in der Neundorfer Straße 28 angeboten werden. Das sind insgesamt: Sozialbetreuung, Kinderpflege, Sozialassistenz, Sozialpädagogik (Erzieher), Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Logopädie und Pflegefachmann/-frau. Im Nebengebäude in der Auenstraße sind die Fachkabinette für Kunst, Musik und Bewegung sowie die Ausbildung zur Pflegefachkraft.