Die Winterferien in Thüringen sind schon über eine Woche Geschichte – da kam das Angebot der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales Suhl für all diejenigen, die demnächst ihren Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule machen, gerade recht. Diese berufliche Bildungseinrichtung – sie hat derzeit rund 300 Schüler in drei Lehrjahren – lud Interessierte am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein, um sich einen Überblick über die unterschiedlichen Berufsbilder zu verschaffen, die an den beiden Standorten der Ausbildungseinrichtung, in der Auenstraße 3 bis 5 und der Außenstelle in der Neundorfer Straße 28, angeboten werden. Das sind konkret: Sozialbetreuung, Kinderpflege, Sozialassistenz, Sozialpädagogik (Erzieher), Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Logopädie und Pflegefachmann/-frau. Im Nebengebäude in der Auenstraße befinden sich die Fachkabinette für Kunst, Musik und Bewegung sowie die Ausbildung zur Pflegefachkraft. All diese Kennenlern-Angebote nutzten vor allem Jugendliche aus Suhl selbst.