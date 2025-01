London - Auch nach ihrem Tod begeistert Rock-Legende Tina Turner ihre Fans. Seit Donnerstag ist ein verschollen geglaubter Song der 2023 gestorbenen "Queen of Rock'n'Roll" abrufbar. "Hot For You Baby" hätte eigentlich Teil des 1984 erschienenen Erfolgsalbums "Private Dancer" sein sollen - schaffte es aber letztlich nicht in die Songauswahl. Dafür ist das Lied nun Teil der Neuveröffentlichung zum 40. Jubiläum, die vorbestellbar ist.