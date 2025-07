Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Merkur Privatbank kann auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurückblicken, heißt es in einer Mitteilung. Das Geldhaus erwartet auch für das Gesamtjahr ein deutliches Ergebniswachstum. Die Bank steigerte das bisherige Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten des Jahres um 37 Prozent: Von 28,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 38,5 Millionen Euro. Neben der klaren Steigerung des Zinsüberschusses trug auch der deutlich gestiegene Provisionsüberschuss zu dieser positiven Entwicklung bei. Im Vergleich dazu stiegen die Verwaltungskosten weniger stark, auch die Personalkosten blieben mit 21,5 Millionen Euro annähernd stabil.