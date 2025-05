„Die Rückeroberung der Hoffnung“, eine Stück-Collage von Miriam Haltmeier, stand am Samstag in den Kammerspielen auf dem Programm. Uraufführung hatte es im März dieses Jahres, weitere Aufführungen werden am 12. und 28. Juni folgen. Dieses Mal gab es neben einer Einführung ein Nachgespräch, das die Frage der Hoffnung vertiefen und die Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und eigenen Erfahrungen ermöglichen sollte. Als besonderer Gast lockte dazu viele der prominente Sänger Sebastian Krumbiegel der Band „Die Prinzen“, der politisch sehr aktiv engagiert ist und zum Stück das Lied „Kunst zu wachsen“ beitrug.