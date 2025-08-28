Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein; denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. (Johannes 8,29)
Priesterjubiläum in der Rhön Ein Stück katholische Weltkirche nach Borsch gebracht
Kartin Reinhard 28.08.2025 - 18:00 Uhr
Pfarrer Aloysius Ndiukwu von der Kirchengemeinde Sankt Maria Magdalena Borsch feierte sein Silbernes Priesterjubiläum mit Gläubigen aus vielen Pfarreien.
