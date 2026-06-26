Pride Month und Glaube Eine Conchita Wurst des Mittelalters als queere Heilige?

Auch Anselm Schubert, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg, hält Wilgefortis für eine interessante Figur. "Ich bin aber nicht so sicher, ob sich Wilgefortis als Identifikationsfigur für die queere Community wirklich anbietet", schränkt er ein. "Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, können einem Zweifel daran kommen. Der erste Punkt ist: Es hat Wilgefortis nie gegeben, sie ist eine reine Legende."

Für Katholiken biete sie sich auch deshalb weniger an, weil sie keine echte Heilige der katholischen Kirche sei. Und drittens sei sie auch nicht wirklich queer oder trans, sondern schlicht eine junge Frau, die nicht zwangsverheiratet werden wollte. "Der Bart ist kein Ausweis einer Transidentität, sondern bewusst das Mittel zur Verunstaltung – mit dem Ziel, dass kein Mann sie mehr heiraten will. Insofern ist das schon ein bisschen was anderes."

Aber wie bei einem Kunstwerk steht es natürlich auch hier jedem frei, Wilgefortis so zu interpretieren, wie er oder sie es gern will. Der Blick auf Figuren, die seit vielen Jahrhunderten in Legenden präsent sind, verändert sich stets je nach Zeitgeist. "Sogar Christus selbst ist in den letzten 2000 Jahren mal männlich, mal weiblich, mal androgyn gesehen worden", sagt Schubert, der diesen Aspekt in seinem Buch "Christus (m/w/d): Eine Geschlechtergeschichte" untersucht.

"Der Himmel ist voller Männer"

In der Antike sei man noch ganz selbstverständlich von der Überlegenheit des Mannes ausgegangen, sodass die ersten christlichen Kirchenväter auch geglaubt hätten, dass alle Frauen bei ihrer Auferstehung von den Toten in Männer verwandelt werden würden. "Der Himmel ist voller Männer", schmunzelt Schubert.

Im Mittelalter sei Christus dann aber mitunter auch als Frau verehrt worden. "Dies nicht in dem Sinne, dass die Menschen geglaubt hätten, er sei wirklich eine Frau gewesen. Aber es kam zu dieser Zeit die Vorstellung auf, dass Frauen so, wie sie von Gott geschaffen sind, auch in sich vollkommen sind. Und mit den Frauenorden entstand dann eine Frömmigkeit, die Christus weibliche Eigenschaften zurechnete – etwa Liebe, Erbarmen. Die galten damals als typisch weibliche Tugenden."

Im 16. Jahrhundert sei dann vor allem im radikalen Protestantismus die Vorstellung sehr präsent gewesen, dass Christus androgyn sei, also beide Geschlechter in sich vereine, nämlich die männliche des Vaters und die weibliche der Heiligen Weisheit. "Und da der Mensch nach dem Vorbild Gottes geschaffen ist, ist er ursprünglich auch androgyn. Nur durch den Sündenfall im Paradies teilen sich die Geschlechter in Adam und Eva."

Nach dieser Überzeugung werde jeder Mann und jede Frau nach dem Tod mit dem jeweils fehlenden Geschlecht wiedervereint und sei dann im Himmel androgyn. "Noch heute gibt es eine Kirche etwa in den USA, die Shaker, die davon ausgehen, dass Christus sowohl in männlicher als auch in weiblicher Gestalt existiert."

So gesehen hätte die Heilige Wilgefortis starke Konkurrenz – durch Jesus selbst.