Den Frauen und Männer, die am Vormittag des 31. Dezembers 2025 in der Schwitzhütte den dritten Aufguss mit Birkensud genossen hatten, blieb gar keine andere Chance. „Ich haben denen gesagt, sie sollen ihre Badeanzüge und Badehosen schnappen und mitkommen“, berichtet Schwimmmeister Dominik Hepp, der auch ein Großmeister in Sauna-Choreografie mitsamt Handtuchwedeln ist. „Tatsächlich waren, die Badekleidung dabeihatten, gerne dabei. Und haben dann das Bad im eiskalten Wasser des Außenbeckens für eine Minute oder sogar etwas länger genossen. Klasse.“