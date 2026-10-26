Prestigeträchtige Auszeichnung: Spanierin Putellas gewinnt wieder den Ballon dOr

London - Die spanische Ausnahmefußballerin Alexia Putellas ist zum dritten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Die 32-Jährige, die bereits 2021 und 2022 mit dem prestigeträchtigen Preis geehrt worden war, hatte den FC Barcelona in der vergangenen Saison zum Gewinn der Champions League, der Meisterschaft und des nationalen Pokals geführt. Bei der Journalistenwahl setzte sie sich unter anderem gegen die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern durch.