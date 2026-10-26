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  6. Ballon d'Or: Spaniens Trainer Luis de la Fuente geehrt

Prestigeträchtige Auszeichnung Ballon d'Or: Spaniens Trainer Luis de la Fuente geehrt

Im Sommer feierte Luis de la Fuente bei der WM mit Spanien seinen zweiten ganz großen Titel. Als Lohn bekommt der 65-Jährige eine weitere Trophäe.

Prestigeträchtige Auszeichnung: Ballon dOr: Spaniens Trainer Luis de la Fuente geehrt
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Führte Spanien zum WM-Titel: Luis de la Fuente. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

London - Spaniens Weltmeister-Coach Luis de la Fuente ist bei der Ballon-d'Or-Gala in London als bester Trainer ausgezeichnet worden. Der 65 Jahre alte Titelsammler setzte sich bei der Journalistenwahl des Magazins "France Football" und der Europäischen Fußball-Union unter anderem gegen Bayern-Trainer Vincent Kompany durch. De la Fuente hatte mit Spanien 2024 in Deutschland bereits den EM-Titel gewonnen, sein Team begeisterte auch bei der WM in diesem Jahr mit starkem Offensivfußball.

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Als bester Trainer eines Frauenteams wurde am Abend im Palladium Pere Romeu vom Triple-Gewinner FC Barcelona geehrt.