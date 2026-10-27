Matthias Sammer (Ballon-d'Or-Gewinner 1996 bei RTL/Sky Sport): "Harry Kane ist ein fantastischer Spieler - mit dem Ball, gegen den Ball. In der Box ist er gefährlich, aber auch außerhalb mit Weitschüssen. Er kann auch Spielmacher. Er ist großartig. Mein persönlicher Gedankengang ist, wenn du alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft hast, dass ich möglicherweise einen Weltmeister oder einen Champions-League-Sieger mit überragender individueller Qualität damit in Verbindung gebracht hätte. Dazu stehe ich auch. Auf der anderen Seite war Harry Kane ohne diese großen Titel aber so gut, dass es allemal verdient ist."