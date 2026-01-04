Italien:

"La Repubblica": "Dies ist der Trump-Anhang zur Monroe-Doktrin, feierlich erläutert vom Präsidenten selbst nach dem glücklichen Abschluss der Entführung von Maduro und Gattin. Wir sind weit über den ursprünglichen Wortlaut von 1823 hinaus. Die Souveränität unzuverlässiger Nachbarn wird nicht eingeschränkt: Sie wird abgeschafft. Das Siegesbulletin gilt als Warnung an alle nicht an den USA ausgerichteten Regime auf dem panamerikanischen Kontinent. Ein Lehrsatz, der je nach Bedarf auch auf den Rest der Welt anwendbar ist: Macht Platz, Amerika ist zurück."

"Corriere della Sera": "Die Festnahme Maduros war ein militärischer Erfolg, der sich in eine internationale Katastrophe verwandeln kann. Umso mehr, wenn Trump tatsächlich die Last eines Protektorats über Venezuela auf sich nehmen will und das Land vorübergehend von Washington aus regiert. (...) Indem er brutal behauptet, Venezuela gehöre zur Einflusszone der USA, dort könnten sie nach Belieben handeln, hat Trump Putin und Xi Jinping implizit grünes Licht gegeben, in ihren jeweiligen "Hinterhöfen" ebenso zu verfahren. Also: Ich nehme mir Venezuela, ihr macht mit euren Nachbarn, was ihr wollt, Kiew und Taipeh stellen keine vitalen Interessen für die USA dar."