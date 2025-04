Der „Tag der offenen Tür“ am 10. April sollte eigentlich erst um 15 Uhr starten. Aber dann ist die erste Besucherin, keine Unbekannte, schon am Morgen die 33 Stufen im Treppenhaus hochgestiegen und hat sich gerne durch das „hohe Haus“ führen lassen. Tatsächlich bieten die Redaktionsräume in der alten Schmalkalder Post nicht nur jede Menge Platz, sondern auch viel Luft nach oben: Hier muss niemand den Kopf einziehen. „Es wäre schön, wenn es auch Ostermärsche geben und berichtet würde“, sagte die Besucherin, eine klassische Pazifistin, am Ende ihrer halbstündigen Visite.