Innsbruck - Zu Beginn der 1990er Jahre konnten Wintersportler in Österreich noch für etwa 22 Euro einen Tag lang Skifahren. In der nun startenden Saison kosten Tagestickets im Schnitt knapp 79 Euro, wie der Branchenexperte Günther Aigner auf Basis von elf Skigebieten errechnet hat. "Skifahren wird zum Premiumsport", sagt Aigner der Deutschen Presse-Agentur. Er und andere Fachleute berichten, dass viele Gäste die Preissteigerungen mittragen und luxuriöse Urlaubserlebnisse im Trend liegen. Doch was bedeutet das für Normalverbraucher?