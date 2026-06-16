Am 23. August 2026 gastiert die Sonneberger Triathlon-Serie „SON-Tria“ zu ihrer nunmehr fünften Auflage erstmals in Sonneberg. Veranstalter ist der Kreissportbund (KSB) Sonneberg. Für das Organisationsteam bietet der Baxenteich im Stadtteil Bettelhecken mit seiner Lage am nahe gelegenen Eichberg „den optimalen Ausgangspunkt für unser Schwimm-Rad-Lauf-Event. Wir konnten dadurch ein Streckenprofil wählen, dass alles hergibt – sowohl für Triathlon-Neulinge als auch für ambitionierte Ausdauersportler“, erklärt Sandro Herbst, einer der Initiatoren der Veranstaltung.