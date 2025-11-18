Wo sind wir? In einer griechischen Wellness-Oase 2025? Im persischen Königspalast, 480 vor unserer Zeitrechnung? Eins ist sicher: In den Kammerspielen des Meininger Theaters. Sandra Bezler und ihr Team („Penthesilea“, „Die Nashörner“) präsentieren wieder einmal eine Stückinterpretation, die erfreulich gegen die Erwartungen gebürstet ist. Die Regisseurin inszeniert das älteste erhaltene Drama der Welt, Aischylos’ Tragödie „Die Perser“ – in der Übersetzung von Durs Grünbein.