Premiere: Sonneberger Brett- und Kartenspielnacht

Der Herbst ist mit trübem und nasskaltem Wetter angebrochen. Die dunkle Tageszeit beginnt bereits am späteren Nachmittag. Der Kreissportbund Sonneberg möchte mit der Organisation der 1. Sonneberger Brett- und Kartenspielnacht eine Alternative für ein tristes und ein eintöniges Abendprogramm gestalten. Unterstützt durch das Förderprogrammes des Bundes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sind alle aufgerufen, die gerne Dame, Mühle, Schach, Halma, Skat, Doppelkopf, Mau-Mau oder auch eines der vielen anderen Spiele noch analog spielen. Wer gerne neue Leute kennen lernt oder sonst keinen Spielpartner hat, kann am 22. November zwischen 18 und 22 Uhr in den Räumlichkeiten des ehemaligen Tedi im City-Center einen schönen Abend verbringen.