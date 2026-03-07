Die Geschichte nach dem Buch von Natasha Farrant „Von acht Prinzessinnen, die keinen Retter brauchen“ ist ab sechs Jahren empfohlen. Als Premieren-Publikum war die Weidenschule aus Asbach mit den 1. bis 3. Klassen gekommen und zeigte sich als aufmerksame und begeisterte Zuschauer. Im Lieblings-Fußball-T-Shirt mit Messi-Aufdruck, Basecap oder kariertem Hemd kamen sie, neugierig, was da im schwarzen Raum hinter dem schmalen roten Samtvorhang wohl zu sehen sein würde. Große Stille herrschte augenblicklich, als das Licht ausging und muntere Musik (Komposition Christian Claas) zur Einstimmung erklang. Suchende Blicke huschten durch den ganzen Raum, bis eine Lautsprecherstimme alle begrüßte. Und dann war da auch schon Puppenspielerin Maria A. Albu in grün-glitzernder Jacke, roten Haar-Aufsatz und einem seltsamen runden Gegenstand als Gegenspieler zu sehen. „Spieglein, Spieglein in der Hand“, rief sie, und klärte damit auf, was das große, runde Ding mit Augen und Mund wohl sein könnte. Ein Märchenspiegel wie bei Schneewittchen? Doch sie wollte von ihm nicht wissen, wer die Schönste im Land ist. Sie sollte, wie bei Dornröschen, als Fee Patin der Prinzessin werden. Das Königspaar wünschte, dass sie aus der Tochter eine fabelhafte Prinzessin machte. Jedoch schien sie – durch und durch gute Fee – diesbezüglich ratlos. So fragte sie den Zauberspiegel um Hilfe, was eine „fabelhafte Prinzessin“ wohl ausmacht? „Prinzessinnen sind immer schön, ordentlich und tierlieb“, fasste der Spiegel zusammen. Um noch Genaueres über richtige Prinzessinnen zu erfahren, wollten sie gemeinsam eine beobachten. Und so landeten sie bei einem Mädchen, das in einem Turm wohnt, hübsche Kleider trägt, immer fabelhaft ist und Prinzessin heißt. Der Turm, das waren Hochhäuser, umgeben von Müllcontainern, lauten Autos und vielen Großstadt-Geräuschen.