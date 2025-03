Premiere: Oratorium Elias auf der Opernbühne in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Wenige Wochen vor Ostern bringt das Theater Erfurt ein religiöses Thema auf die Opernbühne. Die Premiere des szenischen Oratoriums Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde am Samstagabend vom Publikum mit viel Applaus bedacht. In einem Bühnenbild, das mit feuerspeienden Figuren und durch Videoinstallationen an Fantasy-Filme erinnert, wird die Geschichte des wundertätigen Wanderpredigers und Propheten Elias wie eine Zeitreise erzählt.