Cornamusa – der Name ist Freunden schottischer und irischer Traditionen und Klänge längst ein Begriff. Jahr für Jahr ist das Ensemble in ganz Deutschland und darüber hinaus unterwegs mit seinen mitreißenden Darbietungen. Und jedes Jahr haben sie dabei eine neue Show im Gepäck. „Unser Creative Director Peter Scheler überlegt sich da immer wieder neue coole Sachen“, bezeichnet es Torsten Bähring, der mit Scheler zusammen etwa für die eindrucksvolle Dudelsackmusik verantwortlich zeichnet. Dabei sind die beiden echte Multitalente, und gemeinsam mit den anderen Akteuren ihrer Crew immer wieder für eine Überraschung gut.