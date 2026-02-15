In den Meininger Straßen wird schon fleißig für das „Rheingold“ geworben, das Ende März auf dem Premierenplan des Staatstheaters steht. Markus Lüperts pinselt an seiner Version, was im Falle des Malerfürsten und Opern-Wiederholungstäters tatsächlich wörtlich zu verstehen ist. Aber vor dieses erste „Rheingold“ nach dem legendären Meininger Mielitz-Hrdlicka-Petrenko-Ring mit dem das neue Jahrhundert (respektive Jahrtausend) begann, bietet der Spielplan noch eine Erstaufführung für das Haus: Paul Hindemiths (1895-1963) Opernkrimi „Cardillac“.