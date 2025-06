Wo der aufmüpfig schlaue Figaro heiratet, da ist auch der Wüstling vom Dienst, Don Giovanni, nicht weit. Die Mozart-Opern, zu denen Lorenzo Da Ponte die Libretti verfasst hat, kommen selten allein auf eine Bühne von Häusern, die ihre Geschmeidigkeit in Sachen Mozart wachhalten und den Bedarf ihres Publikums bedienen wollen. So auch in Meiningen: Vor über zwanzig Jahren glänzte Roland Schwab hier mit einer „Cosi fan tutte“ und mit einem „Figaro“ – sozusagen aus einer Hand. „Don Giovanni“ gab es hier das letzte Mal vor 19 Jahren. Es wurde also Zeit. Einen aktuellen Figaro hatte Philipp M. Krenn vor zwei Jahren als Blick in einen Firmenalltag von heute geliefert. Der charismatische Meininger GMD Killian Farrell, seine Hofkapelle und das fabelhafte hauseigene Ensemble sind diesmal das Mozart-Kontinuum.