Aus dem Dornröschenschlaf ist Netti schon lange aufgewacht. Keineswegs zart wach geküsst aus seligem Kinderschlummer, vielmehr hart herausgerissen durch Klassenkameraden. Selbstbewusst steht sie jetzt in ihrem von Papierrosen und einem schützenden Baldachin umgrenzten Mädchenzimmer und erzählt von der Tortur, der sie ausgesetzt war. „Ich würde alles anders machen“, sagt das reife Kind im Rückblick. Es geht um das Thema Mobbing. Seit Jahren in aller Munde und beim besten willen kein Spaß. Betroffene können daran zerbrechen. Eigentlich möchte man davon gar nichts hören und sehen, geschweige denn damit zu tun haben. Aber Benennung des Übels ist immer gut.