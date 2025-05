Premiere in Zella-Mehlis: Erster runder Tierschutz-Tisch

Ungewöhnliche Aktionen sind es, mit denen sich der Verein Menschen-Herz 4 Tiere auch in Zella-Mehlis besonders seit dem vergangenen Jahr einen Namen gemacht hat. Aufmerksamkeit erregen die Mitglieder des Vereins im Sinne des Tierschutzes immer wieder. Dazu gehören ihre Tattoo-Conventions genauso wie etwa die Versteigerung eines Rocker-Bartes zum gleichen Zweck. Die Erlöse fließen in geplante Projekte wie in den 2024 begonnenen Bau des Tierheims für schwer vermittelbare Hunde, die in Zella-Mehlis die Chance bekommen, auch rassetypisch gehalten werden zu können. So etwa auch Wolfshybriden.