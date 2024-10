Premiere in Villa 11: Vernissage mit Zukunftsblick

So neu wie der Kalenderansatz ist auch dessen Präsentation. Eine Vernissage in der Villa 11 in der Rückert-Straße 11 – Heimat des Coworkingvereins in Hildburghausen – zeigt die Werke des Kalenders und ist gleichzeitig Plattform, um mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Nach der Vernissage verbleibt die Ausstellung bis Jahresende in der Jugendstil-Villa in der Rückertstraße und kann dort angeschaut werden.