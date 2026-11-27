Wenn hinter den Fenstern der schmucken Fachwerkhäuser und in den Höfen die Lichter angehen, dann erinnert das schon irgendwie an die 24 Türchen eines Adventskalenders. Und tatsächlich: In diesem Jahr öffnet sich zur Adventszeit an jedem Abend einen andere Tür in dem schmucken Suhler Ortsteil. So entsteht ein lebendiger Adventskalender mit allerlei interessanten Einblicken, anregenden Gesprächen und schönen Momenten, die miteinander geteilt werden.